60-летний водитель на «Датсуне» насмерть сбил человека в центре Петербурга

"Датсун" сбил пешехода на улице Пестеля. Фото: vk.com/dorinspb

Трагедией закончилась попытка человека перейти улицу Пестеля по пешеходному переходу. Человека, еле бредущего по зебре, снес «Датсун». Автомобиль ехал на зеленый свет и водитель явно не ждал, что на дороге кто-то будет, он даже не успел затормозить и сбил пешехода на полной скорости.

- 10 мая, около 22:00, по адресу: улица Пестеля, дом 16, водитель (мужчина 1960 года рождения), управляя автомобилем Datsun On-Do, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» ВКонтакте.

На опубликованной там же записи с камер наблюдения видно, что человек начал переходить дорогу на зеленый свет, который тут же замигал и стал красным. В этот момент еле идущий пешеход был на середине пути и решил перейти улицу до конца, не посмотрев направо. Через пару шагов его сбил «Датсун», ехавший на зеленый для себя свет. В результате страшного удара пешеход отлетел на несколько метров и погиб на месте.

ОБНОВЛЕНО:

Погибшей оказалась 53-летняя женщина. По факту ДТП полицией начата проверка.