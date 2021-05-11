Полиция завела уголовное дело после пьяной стрельбы на 9 мая в Ленобласти

Полиция завела дело на хулиганов за стрельбу из холостого оружия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело после пьяной стрельбы в садоводстве поселка Рахья. ЧП произошло 9 мая, когда шумная и подгулявшая компания мужчин отмечала долгие праздники.

- Днем 9 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из садоводств в поселке Рахья. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали находившихся на участке мужчин, 54 и 39 лет. Также было обнаружено и изъято несколько единиц охолощенного оружия, - сообщает пресс-служба Главка.

Стрелков отвезли в отделение, где на них составили протоколы. А позднее следственное управление полиции возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Нарушителям спокойствия грозит наказание вплоть о семь лет лишения свободы.