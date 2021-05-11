Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за последние сутки

Более 10 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За время длинных майских выходных число обследований на коронавирус в Санкт-Петербурге немного снизилось. По данным Смольного на вторник, 11 мая 2021 года, за последние сутки анализы сдали порядка 10,7 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10 772 человека. В единую справочную службу по вопросам об инфекции обратились 8 642 местных жителей, - рассказали в администрации Северной столицы.

Комитет по здравоохранению города отмечает, что за минувшую неделю произошло снижение количества больных коронавирусом на 11,38 процентов. За этот же период, с 3 по 9 мая, число выздоровевших уменьшилось на 33,64 процентов.

Также в течение недели от коронавируса были привиты более 62 тысяч человек. Порядка 22 тысяч из них первых компонентом, а 42 тысячи - вторым.