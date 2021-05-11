Самый теплый день с начала весны наступил в Петербурге

11 мая в Петербурге будет до 24 градусов тепла. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 мая может стать самым теплым днем в Петербурге с начала весны. Даже скорее жарким. Специалисты петербургского гидрометцентра и столичного метеоцентра «Фобос» в один голос прогнозируют до +24 градусов.

- Санкт-Петербург: самый теплый день весны. 11 мая синоптическая ситуация определяется северо-западной периферией обширного антициклона. Дождей не будет. При этом солнечные лучи и южный будут способствовать дальнейшему повышению температурного фона, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

Днем температура в Петербурге составит +22...+24 градуса, в Ленинградской области - от +20 до +25. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет умеренный, с резкими порывами. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы.