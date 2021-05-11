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Авто11 мая 2021 11:05

Пробки сковали Петербург в первый рабочий день после длинных выходных

Затруднения достигали семи баллов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Первый рабочий день начался с пробок. Фото: Яндекс.Карты.

Первый рабочий день начался с пробок. Фото: Яндекс.Карты.

Первый рабочий день после долгих 10-дневных выходных собрал пробки на петербургских дорогах. Затруднения наблюдались на въездах в город - дачники ехали по делам, а также в традиционных «местах стояния» - на Петроградской стороне, на набережных, на КАД и из-за ДТП.

- Паровозик на Обуховской Обороны, при выезде с Рыбацкого. Видно плохо, но вроде последний «вагон» - каршеринг. Пробка до горизонта, - сообщали горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В час пик заторы достигали семи баллов из десяти, но позднее интенсивность пробок пошла на спад и к 11:00 снизилась до пяти баллов.

Самая серьезная ситуация наблюдается на КАД от Кудрово до Вантового моста и в обратном направлении, по внешнему кольцу, от Народной улицы до развязки на Янино. Стоит и Мурманское шоссе с Народной улицей в сторону Володарского моста.

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