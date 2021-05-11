Еще 717 человек заболели коронавирусом в Петербурге 11 мая 2021 года

Более 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 11 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал последние данные по ситуации с пандемией в Санкт-Петербурге. Так, по сравнению с днем ранее зафиксировано снижение заболеваемости на 1 процент. За последние сутки в городе инфекция выявлена еще у 717 человек.

- За все время эпидемии в Петербурге коронавирусом заболели 423 652 человек, из них полностью выздоровели 384 100 пациентов, 809 были выписаны за последние сутки. Также накануне скончались еще 35 человек. Всего в городе насчитывается 13 587 жертв коронавирусной инфекции, - сообщили в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 11 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Комитет по здравоохранению отмечает, что за минувшую неделю с 3 по 9 мая произошло снижение количества больных коронавирусом на 11,38 процентов. При этом число выздоровевших снизилось на 33,64 процента.

Что касается Ленинградской области, то там зарегистрировано еще 78 новых случаев заболевания. За все время в регионе заразились 43 478 человек, из них 1250 умерли и 40 752 выздоровели.