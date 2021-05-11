Движение в тоннеле у Гренадерского моста ограничат до 17 мая

Ремонтные работы ограничат движение транспорта в тоннеле у Гренадерского моста Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге со вторника, 11 мая 2021 года, в тоннеле у Гренадерского моста, который соединяет Выборгскую сторону и Аптекарский остров, начались ремонтные работы. В связи с этим в течение недели движение на этом участке дороги будет ограничено для автомобилистов, но полностью не закрыто. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- В связи с началом замены асфальтобетонного покрытия в транспортном тоннеле у Гренадерского моста до 17 мая 2021 года будет поэтапно вводиться ограничение движения в обоих направлениях, - рассказали в комитете.

Также напомним, что с 11 мая начинаются очередные работы на Кольцевой автодороге. Вплоть по 18 мая будут перекрыты две полосы движения, вторая и третья, на внутреннем кольце на отрезке между между Таллинским и Красносельским шоссе.