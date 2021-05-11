Огромная пробка собралась на КАД у Кудрово

КАД в обе стороны, а также Мурманское шоссе с Народной улицей встали в пробки. Фото: Яндекс.Карты

Серьезная пробка собралась на КАД Петербурга в первый после долгих выходных рабочий день недели. Машины собрались обе стороны, на внешнем и на внутреннем кольцах, в районе Кудрово.

Пробка растянулась на пять километров от Кудрово до Вантового моста. Здесь ситуацию осложняет дорожный ремонт и два ДТП, а на внешней стороне затор стоит от развязки с Мурманским шоссе и за поворот на Янино.

Утром стояло но въезд в город и само Мурманское шоссе вместе с Народной улицей, причем стояло «мертво». Причиной стал наплыв автомобилистов и ДТП. Пробка и на 12:00. Затор растянулся на 6,5 километров от заправки «Роснефть» на Мурманском шоссе до перекрестка Народной улицы с Дальневосточным проспектом.