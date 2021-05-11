Пожар в продуктовом магазине произошел на севере Петербурга

Пожар произошел в продуктовом магазине в Петербурге 11 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар разгорелся в одном из сетевых магазинов на севере Санкт-Петербурга. Возгорание произошло утром во вторник, 11 мая 2021 года, в доме 8, корпус 1 по Лыжному переулку в Приморском районе города. На место происшествия немедленно выехали четыре пожарные машины и 18 спасателей МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило в 11:01 часов. Огонь охватил 15 квадратных метров в подсобном помещении площадью 30 квадратных метров, - рассказали в управлении МЧС по Северной столице.

Спасатели быстро приехали на место и очень оперативно справились с огнем. К 11:30 часа возгорание было локализовано, а спустя еще пять минут пламя уже было полностью потушено.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На данный момент на месте работают специалисты для того, чтобы установить причину возгорания.