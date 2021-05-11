Две полосы перекроют на КАД между Колтушским и Рябовским шоссе

С 12 мая на КАД вводятся новые ограничения. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Еще одно ограничение вводится на КАД Петербурга. С 12 мая на участке внешнего кольца между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения. Причиной станут работы оп устранению колейности асфальта.

- В связи с производством работ в период с 12 по 17 мая 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Дорожники будут работать круглосуточно и постараются выполнить работу как можно быстрее, но в их планы может вмешаться дождь. Водителей убедительно просят смотреть за изменениями обстановки, следить за знаками и выполнять требования правил дорожного движения.

Напомним, что с 11 по 18 мая будет перекрыт участок внутреннего кольца КАД между Таллинским и Красносельским шоссе.