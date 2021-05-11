Губернатор Ленобласти выразил соболезнования жителям Татарстана после смертельной стрельбы в школе в Казани

Жертвами нападения на школу в Казани стали восемь человек. Фото: Евгения БУБЛИК

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил телеграмму с соболезнованиями президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В ней глава 47 региона выразил поддержку жителям Республики в связи с трагедией в школе № 175 Казани, в которой при стрельбе погибли восемь человек.

- Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. От лица жителей Ленинградской области, от себя лично прошу вас передать пожелания душевных сил, стойкости и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ленинградцы разделяют боль и скорбь со всеми жителями Республики Татарстана, - говорится в тексте послания, которое приводит областная пресс-служба.

Напомним, что, по последним данным, жертвами 19-летнего стрелка, бывшего выпускника 175-й школы стали семеро школьников и учительница. Еще 18 детей и трое взрослых пострадали и находятся в больнице в разной степени тяжести.

ОБНОВЛЕНО:

Число погибших возросло до 10 человек.

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