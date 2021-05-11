Мужчина развратил девочку на платформе метро в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за сексуальное домогательство к девочке на платформе метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина домогался девочку прямо на платформе метрополитена. Инцидент произошел на станции "Гражданский проспект" вечером в понедельник, 10 мая 2021 года. Скрыться от посторонних глаз мужчине не удалось, его практически сразу же задержала охрана подземки.

- Вечером в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила, что около 18:00 часов на платформе станции метро "Гражданский проспект" мужчина совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетней 16-летней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что в 18:15 часов охрана метрополитена задержала подозреваемого развратника у дома 116/1 по Гражданскому проспекту. Им оказался 260летний гражданин Узбекистана, проживающий неподалеку.

Пока что уголовное дело не возбуждено. Проверкой занимается следственный комитет.