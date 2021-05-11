Губернатор и спикер ЗакСа Петербурга выразили соболезнования после трагедии со стрельбой в школе в Казани

Жертвами стрельбы в школе стали десть человек.Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования жителям Татарстана после сегодняшней трагедии в школе №175 Казани, где при стрельбе погибли несколько учеников и учительница.

- С болью и сочувствием слежу за событиями в Казани. Глубоко соболезную родным погибших детей, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам. Петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана на 11 линии Васильевского острова. На связи с коллегами из Татарстана и готовы оказать любую помощь, - говорится в обращении губернатора, размещенном на его странице ВКонтакте.

Слова поддержки выразил и спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров.

- От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования всем родным и близким жертв вооруженного нападения в школе в Казани. Гибель беззащитных детей, педагога – страшная, чудовищная трагедия. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Петербуржцы всей душой сочувствуют и скорбят вместе с жителями Казани, - говорится в послании.

Чуть ранее соболезнования в адрес главы Республики Татарстан и всех жителей региона направил и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

По последним данным, жертвами стрельбы, которую устроил 19-летний бывший выпускник школы, стали десять человек. В том числе семеро учеников и преподаватель.