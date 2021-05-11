Полиция задержала подозреваемого в краже 400 картин художника Николая Овчинникова

В Петербурге задержали подозреваемого в краже 400 картин художника Овчинникова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Всеволожского района Ленинградской области задержала подозреваемого в краже картин народного художника РСФСР Николая Овчинникова, которые хранились в дачном доме в садоводстве "Протон". О пропаже 400 полотен стало известно 8 мая 2021 года. Об этом рассказала 42-летняя хозяйка дома, которая получила картины на хранение от брата художника.

- Картины были украдены в период с 6 по 7 мая. Вор повредил душку навесного замка и проник в дом, откуда вынес 400 полотен на сумму 4 миллиона рублей. Видеонаблюдение и сигнализация в доме отсутствует, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого в краже задержали в ночь на 11 мая в доме 241 по Московскому шоссе в петербургском городе Шушары. Им оказался 40-летний безработный житель Северной столицы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина восемь раз был судим за кражи и угоны.