Жара в 27 градусов ждет Ленобласть 12 мая

Жара до 27 градусов ждет Ленобласть 12 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Прекрасная погода неожиданно нагрянула в Ленинградскую область. В первый рабочий день после длинных выходных температура воздуха в регионе поднялась до 23 градусов, а в среду, 12 мая 2021 года, и вовсе ожидается настоящая жара - синоптики обещают до 27 градусов выше нуля.

- 12 мая в Ленобласти будет солнце и небольшая облачность. Дождей не ожидается. Ночь. температура опустится до 7-12 градусов тепла, местами до плюс 5, а днем по региону 22-27-градусная жара. Рядом с водоемами попрохладнее - около 20 градусов, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

От жары будет спасать легкий юго-восточный ветер - 6-11 метров в секунду.

Тепло простоит минимум два дня. 14 мая ожидается 18-23 градусов выше нуля, а уже в пятницу, 14 мая, ожидаются первые грозы и ливни.