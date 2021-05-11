Нашествие комаров ждет Петербург летом 2021 года

Летом Петербург ждет нашествие комаров Фото: Олег ЗОЛОТО

Этим летом жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждет нашествие комаров. Как пояснил газете "Петербургский дневник" во вторник, 11 мая 201 года, энтомолог Алексей Харин, в городе сложилась очень благоприятная среда для появления большого количества "кровопийц" - снежная зима, прохладная весна и проливные дожди.

- Все это приводит к тому, что стоячая вода в лужах и болотах пересохнет не скоро, а значит, комары будут успешно плодиться, - отметил специалист.

Обычно в регионе во время холодного лета появляется два поколения комаров, а в жаркое - три. Роспотребнадзор пытается бороться с этим, чтобы предотвратить вспышки малярии. Для этого выявляют озера, где комары откладывают личинки и обрабатывают их специальными препаратами.

Также в мае начинается подготовка территорий детских лагерей, чтобы избежать нашествия комаров. После начинается обработка парков.