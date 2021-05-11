Петербуржцы несут цветы к представительству Татарстана после массового убийства детей в казанской школе

Петербуржцы несут цветы, свечи и игрушки к представительству Республики Татарстан на Васильевском острове Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал у здания постоянного представительства Республики Татарстан, расположенного на 11-ой линии Васильевского острова. Петербуржцы несут цветы, свечи и игрушки, чтобы выразить свою скорбь и поддержку жителям Казани, где утром 11 мая 2021 года произошла трагедия. Бывший ученик школы №175, 19-летний Ильназ Галявиев, пришел в учебное заведение с оружием и устроил бойню. По последним данным, погибло девять человек, семеро из них дети.

Трагедию прокомментировал председатель комитета по межнациональным отношениям Северной столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

- Произошла страшнейшая трагедия. Весь Петербург скорбит. Я сам являюсь отцом четырех детей. Это страшное горе, невозможно представить, - сказал Олег Капитанов, председатель комитета по межнациональным отношениям Северной столицы.

Ранее губернаторы Петербурга Александр Беглов и Ленобласти Александр Дрозденко выразили слова соболезнования родным и близким погибших, раненных, а также всех, кого коснулась эта страшная трагедия.