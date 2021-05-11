Мать и отца избитой 7-летней девочки будут лишать родительских прав

Мать и отца избитой девочки будут лишать родительских прав. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге рассказали о ситуации с 7-летней девочкой, которую нашли избитой в одном из ресторанов быстрого питания на улице Дыбенко. Уже известно, что семья ребенка оказалась неблагополучной и органы опеки намерены лишить родителей прав на воспитание детей.

- В семье растут еще двое детей: старшая девочка, 11-летняя шестиклассница, живет в социальном доме. 10-летний мальчик живет дома. Он и привел младшую сестру в кафе, где оставил. Мать, узнав, что дочь пропала, не сделала ничего, чтобы ее найти. Когда приехала полиция, родители были пьяны. Органы опеки подготовили документы на лишение их родительских прав, - рассказал представитель аппарата детского омбудсмена Анны Митяниной Александр Попейко.

Сейчас 7-летняя девочка госпитализирована с побоями на теле и конечностях - полиция изъяла из квартиры швабру. Ее старший брат изъят из семьи и находится в больнице. В отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».