Человеческие останки нашли на мясокомбинате в Ленобласти

Сотрудники СК работают на месте обнаружения останков в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники Тосненского отдела регионального управления СК России по Ленобласти работают на территории местного мясокомбината, где были обнаружены человеческие кости. По предварительным данным, это останки времен Великой Отечественной войны.

- 10 мая 2021 года в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти в ходе производства ремонтных работ на территории ООО «Мясокомбинат Тосненский» были обнаружены костные останки нескольких человек. По предварительным данным, останки принадлежат лицам, погибшим во время войны, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Сейчас останки изымают для изучения эксперты. Дальнейшая работа пойдет в лаборатории. Специалисты должны установить общее количество погибших, их пол и возраст. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение.