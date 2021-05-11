Смольный о трагедии в школе Казани: "Такого не должно повториться"

Председатель комитета по межнациональным отношениям Петербурга прокомментировал бойню в Татарстане
Фото: Артем КИЛЬКИН
Председатель комитета по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга Олег Капитонов во вторник, 11 мая 2021 года, прокомментировал страшную бойню, которая произошла в школе Казани.
- Произошла страшнейшая трагедия, весь Петербург скорбит. Я сам являюсь отцом четырех детей. Это страшное горе, невозможно представить, - отметил Капитонов.
Глава комитета заявил, что сейчас задача Петербурга и всей страны не допустить такого впредь. Для этого в учебных заведениях Северной столицы будут проходить проверки, а также усилены меры безопасности.
- Я понимаю, что это слова и детей не вернуть. Мы постараемся, чтобы такого больше никогда не повторилось.
Напомним, что в результате страшного массового убийства, которое устроил 19-летний парень, бывший ученик казанской школы, погибли девять человек, семь из них дети.