Схему петербургского метро хотят переделать за 15 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге могут изменить схему метрополитена. Во вторник, 11 мая 2021 года, стало известно о том, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который переделает планировку подземки. Как пишет "Мойка78", Смольный готов выделить на это 15 миллионов рублей.

- Новый план будет подробно описывать развитие подземки до 2045 года и состоять из схемы с пояснениями, - сообщает издание.

Отмечается, что подрядчик должен будет продумать срок проектирования станций метро, график их ввода, а также указать стоимость их строительства.

Также сообщается, что с 2025 по 2045 года из бюджета Северной столицы на строительство метро планируется каждый год выделять примерно по 30 миллиардов рублей. Напомним, что последний раз станция подземки в Петербурге открывалась в 2019 году.