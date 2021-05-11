Родителям 7-летней девочки грозит реальный тюремный срок за жестокие истязания дочери в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга во вторник, 11 мая 2021 года, рассказал о ходе расследования дела об истязании семилетней девочки, которую родители били шваброй. Школьницу нашли 8 мая 2021 года в одном из ресторанов быстрого питания на улице Дыбенко, забрали в больницу, а по факту избиения ребенка было возбуждено уголовное дело.

- Полиция задержала 45-летнего мужчину и его 41-летнюю супругу. Известно, что не позднее 8 мая в квартире одного из домов в Невском районе они систематически наносили побои своей дочери, - рассказали в следственном комитете Северной столицы.

Известно, что во время обыска в квартире была изъята швабра. Предположительно именно ей родители били ребенка.

Сейчас девочка находится в больнице, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь.

На данный момент в комитете решается вопрос об избрании меры пресечении и предъявлении обвинения родителям ребенка. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы.