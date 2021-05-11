В Петербурге начали принимать заявки на 3 и 4 смены в летние детские лагеря

МФЦ Петербурга начали принимать заявления на 3 и 4 смены летнего детского отдыха Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 11 мая 2021 года МФЦ Санкт-Петербурга начали принимать заявления на 3 и 4 смены в летние детские лагеря. С 9:30 до 12 часов в центры поступило более 1 тысячи заявок от петербургских родителей. Из них 626 - на оплату полной стоимости путевки по льготам.

- С 11 мая принимаются заявления на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан, а также на частичную компенсацию стоимости путевок для детей работающих граждан на 3 и 4 смены, - сообщили в Смольном.

Подать документы на оплату полной стоимости на 3 смену следует до 15 июля, на 4-ю смену до 6 августа. В случае, если родители претендуют на сертификат для оплаты части путевки, то прием документов на 3 смену будет проходить до 23 июня, а на 4 смену до 6 июля.

Также подать заявку можно не только в МФЦ, но и в администрации района по месту регистрации ребенка, а также в ЦОО "Молодежный".