Количество госпитализаций больных коронавирусом выросло на 16,43% в Петербурге за неделю

Рост количества госпитализаций больных коронавирусом зафиксирован в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает о росте количества госпитализаций больных коронавирусом за неделю. По данным ведомства на 11 мая 2021 года в больницах оказалось 241 пациентов, ровно неделю назад 4 мая было госпитализировано 207 человек. Рост составляет 16,43 процентов.

- На 17,7 процентов по сравнению с прошлым вторником выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. Также на прошедшие семь дней число активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 0,22 процентов, - отметили в комитете.

На данный момент в Петербургских больницах для приема больных COVID-19 развернуто 5 248 коек, из которых свободно 888 места. Это 16,9 процентов от всего коечного фонда. При этом доля тяжело больных составляет 22 процента. 185 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ.