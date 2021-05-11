В Петербурге усилили контроль за безопасностью на городских водоемах

В Петербурге усилят контроль на городских водных объектах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург пришла жара, а это значит, что скоро начнется купальный сезон. Во вторник, 11 мая 2021 года, в Смольном сообщили о том, что в городе усиливается контроль за безопасностью на водоемах и пляжах.

- Впереди лето. Петербуржцы и туристы будут больше времени проводить у воды. Необходимо исключить ситуации, опасные для жизни и здоровья отдыхающих, особенно самых маленьких. Спасатели должны делать все, чтобы обеспечить безопасность людей на реках и водоемах, – сказал губернатор Александр Беглов.

В первую очередь спасатели будут патрулировать набережные, причалы и пляжи. Уже сейчас подготовлены 19 спасательных станций и 16 дополнительных сезонных спасательных постов.

В правительстве отметили, что летом будут открыты 26 официальных пляжей и рекреационных зон. Спасательные службы, в свою очередь, проводят тренировки по спасению и мониторинг озер, прудов и рек.