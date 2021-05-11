8-балльные пробки сковали Петербург в первый день после майских праздников

В Санкт-Петербурге возникли 8-балльные пробки к вечеру 11 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

8-балльные пробки сковали движение личного и общественного транспорта в Санкт-Петербурге вечером 11 мая. Все вполне логично, город оживает в первый день после окончания необычайно длинных майских праздников. Хотя не последнюю роль в плотном трафике играют ремонт дорог и аварии.

Особенно загружен проспект Стачек. К 19:00 загруженность магистрали по направлению из центра неожиданно достигла 10 баллов, это на 3 пункта выше обычного. Еще одно место «отчуждения» - Мурманское шоссе, участок от АЗС до проспекта Большевиков. Там пробка растянулась почти на 6 километров, в ней можно потерять около 1,5 часов.

- В Санкт-Петербурге пробки составляют 8 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 20:00 достигнут 4 баллов, - сообщает сервис «Яндек.Пробки».