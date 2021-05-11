Суд Петербурга рассмотрит дело о нелегальном «вояже» домашних кур во Вьетнам и Китай

В Петербурге будут судить пятерых злоумышленников за контрабанду субпродуктов кур во Вьетнам и Китай. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургская прокуратура направила в суд обвинительное заключение по громкому уголовному делу о контрабанде субпродуктов домашних кур во Вьетнам и Китай. По версии следствия, пятеро дельцов с июля по ноябрь 2019 года покупали птичьи потроха. В итоге груза набралось почти на 1,5 тысячи тонн. Стоимость того, что осталось от куриц, оценили в сумму около 120 млн рублей. Далее дело осталось за малым, тайком перевезти субпродукты в Китай и Вьетнам. Злоумышленники выбрали водный транспорт. Позже об их афере узнали правоохранительные органы.

- Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - добавляют в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.