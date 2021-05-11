Художественная галерея «Борей» в Петербурге может закрыться из-за долгов

Петербургская галерея "Борей" находится на грани закрытия. Фото: facebook.com/BoreyArtCentr

В Санкт-Петербурге может закрыться художественная галерея «Борей», расположенная на Литейном проспекте. Организация существует в городе чуть больше 30 лет, но сейчас ее будущее крайне туманно из-за пандемии коронавируса. По словам президента галереи Татьяны Пономаренко, дело в больших долгах по содержанию помещения. Искусствоведы не хотят просить, что называется, милостыню – они видят возможный выход в частичной продаже своей коллекции.

- Это поможет нам удержаться на плаву и работать, продолжая предоставлять свои выставочные пространства для художников и ценителей современного искусства – бесплатно, - сообщается на страничке «Борея» в Facebook.

Добавим, что приобрести у галереи можно разнообразные картины стоимостью от 300 рублей до 150 тысяч. Посмотреть их можно по ссылке в Facebook.