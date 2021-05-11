В Петербурге суд отпустил из СИЗО 25-летнюю модель, проломившую череп пожилой бабушке

Суд Петербурга отпустил из СИЗО модель, обвиняемую в жестоком избиении бабушки. Фото: СОЦСЕТИ

Калининский районный суд Петербурга отпустил из следственного изолятора 25-летнюю модель, которая проломила череп родной 82-летней бабушке. Напомним, пострадавшая пенсионерка – известный в городе профессор, доктор медицинских наук и пульмонолог. Внучка набросилась с кулаками на бабушку ночью, когда та отказалась дать ей денег на выпивку. Осознав, что натворила, девушка вызвала на место «скорую». В отношении нее возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Модель быстро отправили в СИЗО, хотя она возражала и клялась, что не собирается скрываться. И вот, спустя 2 месяца, ее все-таки отправили на волю. Относительную. Но внучке все еще грозит до 8 лет лишения свободы.

- Ирине В. изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Срок – по 7 июня 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.