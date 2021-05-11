Петербуржцы спасли женщину, лежавшую в парке без сознания и с прокусанной ногой

Петербуржцы спасли жизнь женщине с прокушенной ногой. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Жители Красного Села спасли женщину, которая лежала без сознания в местном парке с прокусанной ногой. Как рассказывают очевидцы, на нее набросилась собака. Каким-то чудом рядом оказались люди, вызвавшие на место бригаду скорой помощи. Параллельно женщине рукой пережали рану, иначе она потеряла бы слишком много крови.

До приезда медиков женщине пережали рану. Фото: vk.com/krasnoe_selo

- У женщины большая потеря крови, набросилась собака – прокушена нога. Гражданка уже потеряла сознание. Звонок в 112 был сделан еще полчаса назад, но ответ был: «Скорая» приедет из Петербурга, ждите». Если кто-то из врачей пробирается сейчас через дыры Гатчинского шоссе, помогите! – изначально в панике написали очевидцы в группу «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

В итоге машина реанимации забрала женщину в больницу. По информации очевидцев, женщине успели помочь в медучреждении, она жива.