Елизавета Боярская неожиданно сообщила о пополнении в семье

Елизавета Боярская купила очаровательную кошечку. Фото: instagram.com/lizavetabo

Елизавета Боярская умилила поклонников новостью о пополнении в семье. Известная петербургская актриса и счастливая мама двоих детей опубликовала в своем Instagram фотографии очаровательной кошечки. Малышку зовут Лилу. Судя по реакции фанатов, родных и друзей, питомца уже все любят. Особенно притягивают глазки кошечки. Елизавета шутит, что устала из-за обилия мальчиков в семье (и сыновей, и мужа Максима Матвеева – Прим.ред.).

- Ну все... Полный комплект. Детки, восемнадцать комнатных растений. Конечно же, не хватало ещё кошки! И вот она, моя красотка. Лилу, добро пожаловать в семью. И да, хотела именно кошечку, а то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька, - пишет Боярская.

К слову, порода кошечки крайне необычная – британская золотая шиншилла.