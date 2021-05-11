Вор-форточник украл 1 млн рублей с мебельного склада в Петербурге

Некто обчистил мебельный склад в Невском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вор украл 1 миллион рублей с мебельного склада в Невском районе Санкт-Петербурга. Вечером 9 мая неизвестный злоумышленник проник на частную территорию на Мельничной улице. Очевидно, он знал куда идти – быстро выломал форточку на втором этаже склада и проник внутрь. Там мужчина целенаправленно двинулся к железному ящику и взломал его. Обрадовавшись богатству, воришка быстро ретировался, но попал на камеры видеонаблюдения.

- Вор среднего роста, был одет в светлую балаклаву, темную куртку со светоотражающими полосками на рукавах и капюшоне, светлые брюки и светлую обувь. Запись с камер видеонаблюдения черно-белая, поэтому цвет сложно понять. Кражу заметил кладовщик утром 10 мая, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.