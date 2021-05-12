Микроавтобус сбил пешехода на Загородном проспекте из-за жесткого ДТП с «Мерседесом»

Жесткое ДТП "Мерседеса" и "Хендая" произошло на Загородном проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

На Загородном проспекте в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса «Хендай» и «Мерседеса». Фотографии с места происшествия появились в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по снимкам, после столкновения «Хендай» проломил забор, вылетел на тротуар и сбил случайного пешехода с велосипедом.

"Мерседес" пострадал не столь серьезно, как микроавтобус. Фото: vk.com/dorinspb

- Около 22:50 на Загородном проспекте произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на женщину-пешехода, она шла с велосипедом. Медики скорой помощи госпитализировали ее в больницу в состоянии средней степени тяжести, - пишет «инспектор» с места событий.

По предварительной информации, "Мерседес" при повороте влетел в попутный "Хендай". Фото: vk.com/dorinspb

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Виновника устанавливают. По предварительной информации, «Мерседес» поворачивал из среднего ряда и въехал в попутный микроавтобус.