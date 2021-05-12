В Петербурге спустя 11 лет ввели в эксплуатацию долгострой после вмешательства прокуратуры

В Петербурге сдали в эксплуатацию долгострой ЖК "Панорамы залива". Фото: vk.com/ekateringoff

В Санкт-Петербурге спустя 11 лет достроили дом в ЖК «Панорамы залива» после вмешательства прокуратуры. АО «Трест-102», мягко говоря, просрочило все сроки ввода в эксплуатацию жилого здания, возводимого с далекого 2008 года. 360 дольщиков долгое время не могли дождаться своих квартир и давно отчаялись. Но у истории хороший конец.

- Прокуратура неоднократно вносила представления застройщику, работники ведомства принимали участие в межведомственных совещаниях по вопросу завершения строительства многоквартирного дома, вся информация направлялись в профильные органы исполнительной власти, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства контролируют передачу ключей владельцам квартир. Сами дольщики еще не верят новости, судя по нескольким группам во «Вконтакте», посвященным беде ЖК.