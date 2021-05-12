Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей пансионат для таможенников в Зеленогорске

В Петербурге суд оштрафовал пансионат за коронавирусные нарушения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд Зеленогорска оштрафовал пансионат «Белое солнце», предназначенный для отдыха сотрудников таможенной службы, за многочисленные коронавирусные нарушения. Инспекторы Роспотребнадзора наведались в учреждение 2 апреля 2021 года и сразу же заметили отсутствие соблюдения социальной дистанции в тренажерном зале. Кроме этого сотрудники пансионата забыли как следует продезинфицировать помещения после госпитализации восьмерых отдыхающих в стационар, у них подтвердился COVID-19.

- Также в учреждении с 1 декабря 2020 года по март 2021 года зарегистрировали 10 случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников пансионата. Но после этого не был определен круг контактных лиц среди сотрудников пансионата и проживающих, за контактными не было установлено наблюдение, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.