Последние новости в Санкт-Петербурге на 12 мая 2021 года: Усиление мер безопасности в школах

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро среды, 12 мая 2021 года. Власти Северной столицы поручили в обязательном порядке усилить меры безопасности в образовательных учреждениях города после трагедии в Казани, в которой 19-летний стрелок убил девять человек в школе №175 (7 детей и 2-х взрослых), а также ранил больше 20 человек. Сейчас в школах Петербурга ввели тщательный контроль на входе, спецслужбы проводят на территориях внеплановые проверки, а работников усерднее инструктируют.

В городе установили новые правила аренды электросамокатов. Теперь гонять на двухколесном транспорте не получится – скорость передвижения не должна быть выше 15 км/ч. Нарушителям грозит блокировка от каршеринговой компании. Кроме этого запретят парковаться на выходе и выходе у метро, чтобы не досаждать толпам людей.

Синоптики ожидают абсолютный рекорд майской жары. Температура воздуха 12 мая может быть выше 26 градусов тепла. Такого не было за все 120 лет метеонаблюдений. Ждем!

Петербургские полицейские задержали родителей 7-летней девочки, брошенной в кафе. Напомним, на теле ребенка нашли кучу гематом. Ожидаемо оказалось, что семья неблагополучная. Вероятно, мать с отцом лишат прав и осудят по уголовной статье за истязание. В момент задержания оба родителя были пьяны.