Водителей предупреждают о выбегающих на дорогу лосях в Петербурге и Ленобласти

Осторожно: лоси! Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-Западное управление Росприроднадзора предупреждает водителей Петербурга и Ленобласти об опасности столкновения с лосями. Сейчас у животных идет период весеннего гона, во время которого они мигрируют по территории обитания в поисках пары. В это время сохатые могут выбегать на дороги, идущие через лесные массивы, что нередко приводит к ДТП.

- Особую бдительность стоит проявлять в вечернее и ночное время на плохо освещенных участках дороги. Если вы заметили вблизи с дорогой или на обочине дороги животное, лучше притормозить и пропустить зверя. Не стоит сигналить, пытаться сократить расстояние в надежде, что лось покинет проезжую часть, - отмечают специалисты ведомства.

Не стоит снижать бдительность и летом, когда весенний гон закончится. Из-за жары и расплодившегося в лесах гнуса лоси будут выходить на открытые пространства, в том числе и дороги, чтобы избавиться от мошкары.

В Росприроднадзоре напоминают водителям, что штраф за сбитого лося составляет 80 тысяч рублей. Впрочем, он покрывается обязательной автостраховкой ОСАГО. А вот ремонтировать разбитую машину придется за свой счет.