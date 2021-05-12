Праздника корюшки и в этом году в Петербурге не будет

Праздник корюшки отменен второй год подряд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционный Праздник корюшки, он же фестиваль, проходивший в Петербурге на протяжении 18 лет, в этом году, не состоится. Также, как и в 2020-м, причиной стала пандемия коронавируса и ограничения на проведение массовых мероприятий.

- Не будет, потому что запрещают из-за пандемии. До 30 мая все запрещено, все массовые сборища, поэтому ничего не будет, — рассказали «Мойке 78» организаторы из Санкт-Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры.

При этом речи о переносе мероприятия на более поздние сроки пока нет. Во-первых ограничения могут продлить, а во-вторых, корюшка должна быть свежей. Праздник проводится весной, во время путины, когда Петербург пахнет огурцом, а серебристую рыбку продают на каждом углу.

В этом и состоит смысл мероприятия - наесться свежей корюшки от души. Летом и, тем более осенью, рыба будет уже охлажденной или вообще мороженной. Также странно проводить праздник в удаленном формате.

- Проводить праздник корюшки онлайн – смешно. Там же все живое – запах рыбы, тот же выпуск мальков в воду, - отметили организаторы.