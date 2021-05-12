Пробки в 7 баллов отмечены в Петербурге утром 12 мая

Пробки сковали Петербург утром 12 мая. Фото: Яндекс.Карты

Второй рабочий день после праздников также начался с пробок на дорогах. Утром 12 мая затруднения оценивались на семь баллов из десяти. Кроме традиционных место стояния, автомобили скопились там, где идет дорожный ремонт или произошли ДТП.

- На Московском шоссе перед КАД упал УАЗ, пытаются поднять. Пострадавших нет, -сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Также из-за двух аварий стоит Приморский проспект в сторону Ушаковской развязки. Стоит подъезды к Черной речке. Серьезные заторы на Дальневосточном проспекте и Октябрьской набережной.

Застыли Народная улица и Мурманское шоссе на въезд в Петербург. Очень напряженная ситуация на КАД от МЕГИ-Дыбенко до Вантового моста и в обратную сторону до Ленинградской улицы в Кудрово. Трудная ситуация и в самом Кудрово.