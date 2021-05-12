Паленую водку разливали из грузовика под Вантовым мостом

Подпольный водочный заводик располагался в кузове фуры, стоявшей под Вантовым мостом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские пресекли работу передвижного цеха по разливу поддельной водки. Производство паленого алкоголя располагалось... в кузове грузовика, стоявшего под Вантовым мостом. Здесь все желающие могли купить сомнительный спирт за недорого.

- Алкоголь разливался по бутылкам прямо в трейлере фуры, а ангары по соседству использовались в качестве склада для хранения уже готовой продукции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В прицепе грузовика стояли «кубовые» емкости со спиртом, а также бутылки с различными ароматизаторами, для производства «коньяка» и прочих напитков.

Всего полицейскими было изъято 5,5 тысяч литров готовой продукции, часть из которой уже была разлита в бутылки с этикетками известных производителей. Также здесь нашли и поддельные акцизные марки.