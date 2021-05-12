Петербургский ЗакС почтил минутой молчания жертв трагедии в школе Казани

В ЗакСе почтили минутой молчания жертв трагедии в Казани Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга утром в среду, 12 мая 2021 года, началось с минуты молчания. Депутаты почтили память семи учеников и двух учителей школы Казани, которые погибли в страшной бойне накануне. Еще десятки человек были ранены.

- Произошла чудовищная трагедия, в результате вооруженного нападения на школу погибли дети и взрослые, десятки человек получили ранения. Сегодня в столице Татарстана объявлен день траура. Такое горе никого не может оставить равнодушным. Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - сказал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

19-летний Ильназ Галявиев вошел утром 11 мая в здание школы №175, где он раньше учился, и открыл огонь по детям и учителям. Парня задержали.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры безопасности в школах и провести проверки.