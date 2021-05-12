6,5 тысяч видеокамер проследят за проведением ЕГЭ-2021 в Петербурге

За проведением ЕГЭ в Петербурге будут следить 6.5 тысяч камер Фото: Артем КИЛЬКИН

С конца мая 2021 года выпускников школ Санкт-Петербурга ожидают единые государственные экзамены, сдача которых будет проходить под пристальным наблюдением видеокамер. В среду, 12 мая 2021 года, в Смольном рассказали о том, что сейчас полным ходом идет подготовка и настройка системы видеонаблюдения, которая должна будет быть готова уже к 31 мая.

- Специалисты "АТС Смольного" проводят настройку изображения и выставление ракурсов для 6,5 тысяч видеокамер, задействованных в системе видеонаблюдения ЕГЭ, - рассказали в администрации города.

Тестирование системы состоится 13 мая. В тот же день пройдут тренировочные экзамены по английскому языку и обществознанию. Всего камеры должны четко работать в 170 пунктах, где выпускники будут сдавать тесты.

Напомним, что основной этап ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля.