Почти 16 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Около 16 тысяч горожан сдали тесты на наличие ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 16 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Такие данные на утро 12 мая приводит пресс-служба городской администрации со ссылкой на Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 986 человек, - уточняют в Смольном.

Также за вчерашний день операторами единой информационно-справочной службы «122» было обработано 17 536 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по этому короткому номеру можно записаться на вакцинацию от ковида или на прием к любому врачу петербургских медучреждений.