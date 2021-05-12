Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 11:01

Почти 16 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Данные на утро 12 мая приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Около 16 тысяч горожан сдали тесты на наличие ковида.

Около 16 тысяч горожан сдали тесты на наличие ковида.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 16 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Такие данные на утро 12 мая приводит пресс-служба городской администрации со ссылкой на Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 986 человек, - уточняют в Смольном.

Также за вчерашний день операторами единой информационно-справочной службы «122» было обработано 17 536 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по этому короткому номеру можно записаться на вакцинацию от ковида или на прием к любому врачу петербургских медучреждений.