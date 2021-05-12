Камеры зафиксировали 400 тысяч нарушений ПДД в Петербурге за апрель 2021 года

Почти 400 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в апреле Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За апрель 2021 года комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Санкт-Петербурга, зафиксировали почти 400 тысяч нарушений правил дорожного движения. Традиционно, чаще всего водители нарушали скоростной режим - более 380 тысяч превышали допустимую скорость движения. Это 97 процентов от всех нарушений.

- Второе место заняло нарушение требований стоянки или остановки - порядка 5 тысяч нарушений. Третье - движение грузовых транспортных средств далее второй полосы - около 3 тысяч нарушений, - рассказали в Смольном.

Всего с начала года дорожные камеры зафиксировали более 1 миллиона нарушений ПДД. За этим в Петербурге следят более 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов. В этом году в городе появятся еще 240 новых камер по 170 аварийно-опасным адресам.

Вся информация, которую фиксируют камеры, передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД.