Девочка-инвалид выпала из окна пятого этажа в Петербурге

7-летняя девочка-инвалид попала в реанимацию после падения из окна в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка-инвалид с синдромом Дауна выпала из окна пятого этажа. Инцидент произошел днем во вторник, 11 мая 2021 года, в одном из домов по улице Доблести Красносельского района. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию детской больницы №1.

- В 16:00 часов по недосмотру 30-летней матери девочка выпала из окна и получила травму головы, позвоночника, перелом позвонков, поясницы, грудного позвонка, ушиб легких. Сейчас она в реанимации, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Семья, где живет девочка, большая, на учете не состоит. 30-летняя женщина и ее 33-летний супруг, который является приемным отцом детям, воспитывают еще трех девочек: 13-летнюю, девятилетнюю и шестилетнюю сестер.

Инцидент проверяет следственный комитет.