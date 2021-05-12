Локдаун в Петербурге помог избежать 1 млн зараженных коронавирусом

Без локдауна Петербург мог получить до миллиона инфицированных весной 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Если бы в Санкт-Петербурге 30 марта 2020 года не ввели локдаун, то уже весной общее число заболевших коронавирусом достигло бы 1 миллиона человек. Об этом в среду, 12 мая 2021 года, заявил губернатор Александр Беглов на заседании в Законодательном собрании. Градоначальник напомнил, что в тот момент коэффициент распространения COVID-19 равнялся 7.

- Без жестких ограничений при такой динамике город мог уже весной получить до миллиона инфицированных, - заявил губернатор.

Жесткие меры позвонили сократить ежедневные контакты горожан друг с другом на три четверти. Это же позволило работникам медицинской сферы быстро перепрофилировать больницы и подобрать методики лечения. В начале марта прошлого года в Петербурге было развернуто 940 мест для больных коронавирусом, а уже к 15 июня их количество выросло до 11,6 тысяч. В пик пандемии в декабре в городе принимали пациентов в инфекцией 12,3 тысячи коек.