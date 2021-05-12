Рекорд тепла с начала года установлен в Петербурге

Майская жара под стать июльской - термометры показывают выше +25. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Внезапная жара, пришедшая в Петербург в первой половине мая, причем сразу после недельных холодов и дождей, уже принесла первый температурный рекорд. Впрочем, он достаточно условный - 11 мая стало самым теплым днем с начала года и весны соответственно.

- Минувший вторник в Санкт-Петербурге стал самым теплым днем с начала года, воздушные массы прогрелись до +25,5 градусов, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Впрочем, уже сегодня рекорд может пасть, ведь по прогнозу синоптиков 12 мая в Петербурге ожидается дневная температура воздуха от +24 до +26 градусов. По состоянию на 12:00 контрольные термометры показывают уже +24,9 и для звания самого теплого дня весны у среды еще есть время.

А вот с четверга жара потихоньку пойдет на спад. 13 числа обещают до +23, а 14 - до +20 градусов. Зато серьезных осадков не будет.