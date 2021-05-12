Суточная заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге на 2,4%

734 человек заболели и 39 умерли от коронавируса в Петербурге на 12 мая 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заражения коронавирусом. На 12 мая 2021 года в городе зафиксировано еще 734 новых случая инфицирования. Это на 2,4 процента больше, чем днем ранее.

- С начала пандемии в Петербурге коронавирус официально был подтвержден у 424 386 человек. Из них за все время умерли 13 626 пациентов, 39 скончались за последние сутки. Побороть болезнь смогли 385 033 пациентов, 933 были выписаны накануне, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 12 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Губернатор Александр Беглов заявил, что если бы 30 марта 2020 года правительство не ввело бы жесткие ограничения в городе, то сейчас бы Петербург имел более 1 миллиона заболевших. А локдаун помог избежать большого количества заражений, а также дал время, чтобы подготовить стационары для приема инфицированных.

В Ленинградской области за последние сутки выявили еще 82 случая заражения, выздоровели 77 человек и умерли 13. За все время пандемии заболели 43 560 жителей, выздоровели 40 829 и умерли 1263.