Беглов: проект ШМСД выводит Петербург в премьер-лигу мегаполисов мира

Губернатор отметил транспортные проекты, которые выводят Петербург в высшую лигу мира. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что такие проекты, как КАД, ЗСД и Широтная магистраль скоростного движения - ШМСД, выводят город в «премьер-лигу» мегаполисов мира. По словам главы города, который 12 мая пришел с отчетом в Заксобрание, каждая управленческая команда его предшественников стремилась внести максимально возможный вклад в развитие Северной столицы.

- Первые распоряжения по подготовке ЗСД сделал Анатолий Собчак в 1993-1996 годах. Владимир Яковлев подписал документы о начале проектирования ЗСД и начал строительство КАД. Команда Валентины Матвиенко приступила к строительству ЗСД и замкнула кольцо КАД. Георгий Полтавченко завершил Западный скоростной диаметр и начал трассировку Широтной магистрали, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора.

На данный момент город сделал следующий шаг в реализации проекта ШМСД, уже подготовлен проект первого этапа строительства магистрали, а два месяца назад была забита первая свая.