10-летняя девочка попала в реанимацию после падения из окна в центре Петербурга

10-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге еще один ребенок выпал из окна. Утром во вторник, 11 мая 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что у дома 19 по 7-й Советской улице в центре города лежит девочка, упавшая с высоты. На место немедленно выехала бригада скорой помощи.

- Девочку забрали в реанимацию после падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома. Известно, что пострадавшей 10 лет. У нее множество травм головы, ушибы легких, почек, переломы костей таза. Состояние ребенка оценивается как очень тяжелое, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция выяснила, что сама девочка гражданка Киргизии, учится там дистанционно в школе, а проживает в Петербурге в доме, из которого выпала. В Северную столицу приехала в октябре 2019 года. Семья у нее благополучная. Живет вместе с отцом.

Причину падения девочки из окна сейчас выясняют следователи.